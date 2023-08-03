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22:08 (мск), источник: ТАСС

Военнослужащего ВМС США арестовали по подозрению в передаче данных Китаю

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Американские власти арестовали военнослужащего ВМС США, он обвиняется в получении взяток и передаче военной информации Китаю. Об этом сообщило отделение Минюста США в штате Калифорния.

Источник: РИА "Новости"

По утверждению прокуратуры, 26-летний старшина Вэньхен Чжао получал взятки от представителей китайской разведки и взамен предоставлял служебную информацию, в частности, операционные планы американских военных учений в Индо-Тихоокеанском регионе, а также данные о работе двух баз ВМС.

За предоставленные данные, как считает гособвинение, Вэньхен Чжао получил от китайской разведки $14,8 тыс. В случае признания виновным ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

По информации агентства Associated Press, в Калифорнии также был арестован 22-летний военнослужащий ВМС США, он подозревается в преступном сговоре с целью передачи оборонной информации.

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