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18:23 (мск), источник: Известия

Опубликованы кадры уничтожения украинской бронетехники «Ланцетами» ВДВ РФ

Операторы беспилотных летательных аппаратов «Ланцет» уничтожили бронетехнику украинской армии. Кадры есть в распоряжении «Известий» 4 августа. Беспилотниками управляли бойцы Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Спецоперация на Украине
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Как следует из видео, точные расчеты «Ланцетов» уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Позиции украинских бойцов находились в лесистой местности. После попадания боеприпасов по цели видно, как произошел взрыв и появились черные клубы дыма.

Накануне «Известия» показали видео уничтожения бронетехники украинской армии «Ланцетом». На кадрах показано, как удар данным беспилотником поразил несколько танков и бронированных машин.

До этого, 31 июля, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что бойцы Российской армии уничтожили цех по сборке беспилотников для ВСУ в Харьковской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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