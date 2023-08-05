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00:02 (мск), источник: © РИА Новости

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

КРАСНОДАР, 4 авг — РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

В пятницу движение автотранспорта на Крымском мосту перекрывалось уже дважды: в 13.19 мск на 18 минут и в 14.29 мск на четыре минуты.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Причины приостановки движения не уточняются.

Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта — в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй — к 1 ноября. Грузовые автомобили при поездках в Крым и обратно используют Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.

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