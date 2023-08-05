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00:31 (мск), источник: RT на русском

Рогов: мощный взрыв произошёл в районе Крымского моста

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в районе Крымского моста произошёл мощный взрыв.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«На Крымском мосту перекрыто движение и отключено освещение в связи с мерами безопасности из-за атаки украинских дронов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мост, по предварительным данным, не пострадал.

Также сообщалось, что украинский дрон сбросил взрывные устройства в Рыльске Курской области.

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