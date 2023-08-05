00:31 (мск), источник: RT на русском
Рогов: мощный взрыв произошёл в районе Крымского моста
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в районе Крымского моста произошёл мощный взрыв.
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Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«На Крымском мосту перекрыто движение и отключено освещение в связи с мерами безопасности из-за атаки украинских дронов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мост, по предварительным данным, не пострадал.
Также сообщалось, что украинский дрон сбросил взрывные устройства в Рыльске Курской области.