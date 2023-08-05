00:53 (мск), источник: RT на русском
Рогов: три надводных дрона уничтожено в Керченском проливе
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в районе Керченского пролива уничтожено три надводных дрона.
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Информация об этом появилась в его Telegram-канале.
«Уничтожение вражеских надводных дронов и БПЛА движется успешно», — говорится в сообщении.
Ранее Рогов заявил, что в районе Крымского моста произошёл мощный взрыв. Позже советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что на Крымском мосту объявлена угроза атаки.