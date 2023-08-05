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01:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Советник главы Крыма заявил, что Крымский мост не был атакован

Крымский мост не подвергался атакам в ночь на 5 августа, заявил советник главы Крыма Олег Крючков. Он отметил, что власти республики не могут комментировать ситуацию в Черном море и Керченском проливе, так как не отвечают за них и «за якорные стоянки». Господин Крючков назвал фейками сообщения о повреждении Крымского моста.

Источник: Reuters

«Еще раз, атаки непосредственно Крымского моста и взрывов в его районе не было. Мост закрыт из-за угрозы атаки, второй или третий раз за сегодня», — написал господин Крючков в Telegram.

«Коллеги, крымские власти не отвечают за Керченский пролив и якорные стоянки. Мы не можем комментировать ситуацию в Черном море и проливе. Спасибо за понимание», — добавил он.

Советник главы Крыма отметил, что власти читают «лидеров мнений Запорожской области» и пытаются понять «про какой мост они пишут». Незадолго до этого об отражении атаки на Крымский мост заявил председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

На Крымском мосту ближе к ночи 5 августа было приостановлено движение. О причинах изначально не сообщалось. Господин Крючков позднее только сказал, что «громкие звуки, которые слышали жители Керчи час назад к Крымскому мосту отношения не имели». Мост иногда закрывают по несколько раз в день. Сейчас движение организовано по одной полосе в реверсивном режиме после того, как мост был повторно подорван в июле.

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