02:10 (мск), источник: ТАСС
Спасатели выдвинулись к Керченскому проливу на место предполагаемой атаки по танкеру
В Морском спасательном подцентре Тамани уточнили, что группу специалистов направили из Новороссийска.
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ТАСС, 5 августа. Группа спасателей выдвинулась из Новороссийска в район Керченского пролива, где, как сообщили несколько Telegram-каналов, произошла атака беспилотника по танкеру, рассказали ТАСС в Морском спасательном подцентре Тамани.
«Спасатели выдвинулись», — сказали в подцентре, уточнив, что выдвинулась группа спасателей из Новороссийска.
В Морском спасательно-координационном центре Новороссийска подтвердили информацию о выдвинувшейся группе спасателей.
Советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что громкие звуки, которые были слышны жителям Керчи в ночь на 5 августа, не имеют отношения к Крымскому мосту. На самом мосту объявлена угроза атаки, движение по нему временно перекрыто.