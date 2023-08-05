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02:57 (мск), источник: © РИА Новости

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале оперштаба Крыма.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Движение перекрыли в пятницу вечером. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что мост был закрыт из-за угрозы атаки.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении оперштаба.

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