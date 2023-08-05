07:20 (мск), источник: © РИА Новости
В красноярском Канске после взрыва газа в доме введен режим ЧС
КРАСНОЯРСК, 5 авг — РИА Новости. Режим ЧС введен в Канске на востоке Красноярского края после взрыва газа в жилом доме, сообщается на сайте мэрии.
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«С 20.00 часов 4 августа 2023 года для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Канска Красноярского края введен режим функционирования “Чрезвычайная ситуация”», — говорится в сообщении.
Ранее в ГУМВД сообщили, что вечером в пятницу взрыв бытового газа произошел в жилом пятиэтажном доме на улице Каландарашвили. По информации минздрава края, за медпомощью обращались 13 человек, в том числе семеро госпитализированы. Двое находятся в тяжелом состоянии.
По данным СК, в доме проводились работы по замене труб газового оборудования. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
В МЧС сообщили, что наружные стены дома не пострадали, но разрушены межкомнатные перегородки, окна и двери квартир. По данным ГУ МВД края, пострадали девять квартир. Глава региона поручил краевым и муниципальным властям в ближайшее время отремонтировать пострадавшие квартиры.
На кадрах местной телекомпании «ЛимонТВ» очевидцы заявили, что у рабочих во время замены газового оборудования было несколько ящиков пива.