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07:20 (мск), источник: © РИА Новости

В красноярском Канске после взрыва газа в доме введен режим ЧС

КРАСНОЯРСК, 5 авг — РИА Новости. Режим ЧС введен в Канске на востоке Красноярского края после взрыва газа в жилом доме, сообщается на сайте мэрии.

Источник: Reuters

«С 20.00 часов 4 августа 2023 года для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Канска Красноярского края введен режим функционирования “Чрезвычайная ситуация”», — говорится в сообщении.

Ранее в ГУМВД сообщили, что вечером в пятницу взрыв бытового газа произошел в жилом пятиэтажном доме на улице Каландарашвили. По информации минздрава края, за медпомощью обращались 13 человек, в том числе семеро госпитализированы. Двое находятся в тяжелом состоянии.

По данным СК, в доме проводились работы по замене труб газового оборудования. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В МЧС сообщили, что наружные стены дома не пострадали, но разрушены межкомнатные перегородки, окна и двери квартир. По данным ГУ МВД края, пострадали девять квартир. Глава региона поручил краевым и муниципальным властям в ближайшее время отремонтировать пострадавшие квартиры.

На кадрах местной телекомпании «ЛимонТВ» очевидцы заявили, что у рабочих во время замены газового оборудования было несколько ящиков пива.

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