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12:30 (мск), источник: РБК

Флот обнаружил морской беспилотник у акватории Севастополя

В море неподалеку от Севастополя обнаружен движущийся морской беспилотник, сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев. Сейчас флот пытается его уничтожить. Временно ограничено движение водного транспорта из Балаклавы и обратно, эвакуация с пляжей не требуется.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В севастопольской морской зоне, в открытом море, флот обнаружил надводный беспилотник, который в данный момент продолжает движение. Принимаются все необходимые меры по его уничтожению», — сообщил Михаил Развожаев.

Он подчеркнул, что отдыхающим эвакуироваться с пляжей не надо, ситуация находится полностью под контролем флота. В то же время «спецслужбами принято решение об ограничении движения яликов из Балаклавы на пляжи и обратно», отметил глава Севастополя. По его словам, ограничение на движение водного транспорта будет снято ориентировочно после 13:00 по местному времени (совпадает с московским).

Вечером 4 августа на подходе к Керченскому проливу получил повреждение танкер Sig. Это произошло, предположительно, в результате атаки морского дрона, сообщали в Росморречфлоте. Никто не пострадал. О том, что танкер оказался поврежден в результате атаки ВСУ до этого сообщал Морской спасательно-координационный центре в Новороссийске, не уточняя деталей.

В ночь на 5 августа на Крымскому мосту перекрывали движение. В то же время Советник главы Крыма Олег Крючков заявлял, что атаки непосредственно на мост и взрывов в его районе не было.

Материал дополняется.

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