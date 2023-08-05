Флот обнаружил морской беспилотник у акватории Севастополя

«В севастопольской морской зоне, в открытом море, флот обнаружил надводный беспилотник, который в данный момент продолжает движение. Принимаются все необходимые меры по его уничтожению», — сообщил Михаил Развожаев.
Он подчеркнул, что отдыхающим эвакуироваться с пляжей не надо, ситуация находится полностью под контролем флота. В то же время «спецслужбами принято решение об ограничении движения яликов из Балаклавы на пляжи и обратно», отметил глава Севастополя. По его словам, ограничение на движение водного транспорта будет снято ориентировочно после 13:00 по местному времени (совпадает с московским).
Вечером 4 августа на подходе к Керченскому проливу получил повреждение танкер Sig. Это произошло, предположительно, в результате атаки морского дрона, сообщали в Росморречфлоте. Никто не пострадал. О том, что танкер оказался поврежден в результате атаки ВСУ до этого сообщал Морской спасательно-координационный центре в Новороссийске, не уточняя деталей.
В ночь на 5 августа на Крымскому мосту перекрывали движение. В то же время Советник главы Крыма Олег Крючков заявлял, что атаки непосредственно на мост и взрывов в его районе не было.