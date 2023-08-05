13:32 (мск), источник: © РИА Новости
Российские военные освободили Новоселовское в ЛНР
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российские военные освободили населенный пункт Новоселовское в ЛНР на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.
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«На Купянском направлении грамотными и профессиональными действиями подразделений “Западной” группировки войск освобожден населенный пункт Новоселовское Луганской Народной Республики», — уточнили в ведомстве.
Кроме того, штурмовые отряды при наступлении на широком фронте улучшили положение по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области.
Как сообщал в начале недели министр обороны Сергей Шойгу, российские военные освободили железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении, а также села Ковалевку и Сергеевку на Краснолиманском направлении.
Купянское направление.
Кроме того, российские бойцы на Купянском направлении успешно отразили три контратаки ВСУ около Синьковки, Загоруйковки и Берестового Харьковской области, а также поразили скопления живой силы и техники противника.
Потери украинских войск составили:
до 140 военнослужащих;две боевые бронированные машины;три автомобиля;самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства;гаубицы Д-20 и «Мста-Б».Донецкое направление.
На Донецком направлении бойцы «Южной» группировки войск вместе с авиацией и артиллерией успешно отразили десять атак противника около Белогоровки, Авдеевки и Старомихайловки в ДНР.
Также военные поразили скопления живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка, Ласточкино, Марьинка и Красногоровка в ДНР.
Всего ВСУ потеряли:
до 230 военнослужащих;четыре боевые бронированные машины;три автомобиля;самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства;гаубицу Д-20;три самоходных артиллерийских установки «Гвоздика»;противотанковую пушку «Рапира».Краснолиманское направление.
Подразделения группировки войск «Центр» ударами артиллерии и авиации успешно отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районе Серебрянского лесничества.
Кроме того, бойцы нанесли комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника около населенных пунктов Новоегоровка, Невское и Червоная Диброва в ЛНР.
За сутки украинская армия потеряла:
более ста военнослужащих;три боевые бронированные машины;два автомобиля;самоходную артиллерийскую установку «Акация»;две гаубицы Д-30.Южнодонецкое направление.
Военные группировки «Восток» поразили живую силу и технику ВСУ около населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Старомайорское и Ровнополь в ДНР.
Потери противника составили:
более 210 военнослужащих;две боевые бронированные машины;три автомобиля;артиллерийская система М777 производства США;самоходная гаубица «Гвоздика».Запорожское направление.
Российские бойцы поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Криница, Егоровка, Преображенка, Новоданиловка и Пятихатки Запорожской области.
Противник потерял:
более 175 украинских военнослужащих;два танка;четыре боевые бронированные машины;две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства;четыре гаубицы Д-20;одно орудие Д-30.Херсонское направление.
Военные продолжали выполнение боевых задач и на Херсонском направлении.
Потери ВСУ составили:
до 35 военнослужащих;три автомобиля;гаубица «Мста-Б».