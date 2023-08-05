Обнаруженный флотом беспилотник у Севастополя уничтожили

«Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в Севастопольской морской зоне. Все ограничения на движение водного транспорта сняты», — написал он в телеграм-канале.
Об обнаружении движущегося дрона в открытом море губернатор сообщил около полудня 5 августа. Из-за него было ограничено движение яликов из Балаклавы на пляжи и обратно, при этом отдыхающим с пляжей, по его словам, эвакуироваться было не нужно.
Ночью накануне, 4 августа, в Новороссийске были уничтожены два беспилотных катера ВСУ, которые пытались атаковать военно-морскую базу. В Минобороны сообщили, что атаку отразили суда, охранявшие ее внешний рейд. Как уточнил новороссийский мэр Александр Кравченко, это были корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отмечал, что пострадавших и разрушений не было.
Поздно вечером 4 августа на подходе к Керченскому проливу был атакован российский танкер Sig. Судно получило пробоину в районе машинного отделения «у ватерлинии с правого борта», сообщали в Росморречфлоте, предположительно, из-за морского дрона. В Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Новороссийска уточняли, что атака была произведена ВСУ, разлива топлива в результате нее не было.
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк после этого заявил, что любые инциденты с российскими кораблями или Крымским мостом являются, с точки зрения Киева, «полностью законными». Он назвал такие атаки «спецоперациями» и подчеркнул, что они проводятся в «территориальных водах Украины». По его словам, для их прекращения российские суда должны покинуть эти воды. По словам источника украинского отделения Би-би-си в СБУ, атака дрона на танкер Sig была совместной операцией службы и военно-морских сил Украины. Он рассказал, что беспилотник нес 450 кг тротила.