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15:04 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Теплоход, следовавший в Петербург, сел на мель в Вологодской области

Теплоход «Геннадий Абрамов», который следовал из Череповца в Петербург, сел на мель в акватории Шекснинского водохранилища на 656 км Волго-Балтийского водного пути.

Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура

Теплоход «Геннадий Абрамов», который следовал из Череповца в Петербург, сел на мель в Вологодской области, но его удалось оперативно вернуть на маршрут. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«Организована проверка по факту посадки на мель теплохода “Геннадий Абрамов” (судовладелец ООО “Волго-Балтийский флот”) 5 августа 2023 года в акватории Шекснинского водохранилища на 656 км Волго-Балтийского водного пути», — сообщили в ведомстве.

Сухогруз перевозит более трёх тысяч тонн чугуна. На борту судна — десять членов экипажа. Прибывшие на место специалисты сняли теплоход с мели с помощью буксира "Андрей Голубков.

«Сухогруз повреждений не получил, пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов и утраты груза не допущено. Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку действиям ответственных должностных лиц, при наличии оснований примет меры», — сообщает транспортная прокуратура.

Сейчас «Геннадий Абрамов» сняли с мели. Его обследовали специалисты, и после этого он продолжил движение в Петербург.

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