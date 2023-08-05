Теплоход, следовавший в Петербург, сел на мель в Вологодской области

Теплоход «Геннадий Абрамов», который следовал из Череповца в Петербург, сел на мель в Вологодской области, но его удалось оперативно вернуть на маршрут. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
«Организована проверка по факту посадки на мель теплохода “Геннадий Абрамов” (судовладелец ООО “Волго-Балтийский флот”) 5 августа 2023 года в акватории Шекснинского водохранилища на 656 км Волго-Балтийского водного пути», — сообщили в ведомстве.
Сухогруз перевозит более трёх тысяч тонн чугуна. На борту судна — десять членов экипажа. Прибывшие на место специалисты сняли теплоход с мели с помощью буксира "Андрей Голубков.
«Сухогруз повреждений не получил, пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов и утраты груза не допущено. Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку действиям ответственных должностных лиц, при наличии оснований примет меры», — сообщает транспортная прокуратура.
Сейчас «Геннадий Абрамов» сняли с мели. Его обследовали специалисты, и после этого он продолжил движение в Петербург.