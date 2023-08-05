Певица Лада Дэнс попала в ДТП

В результате ДТП она получила сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб позвоночника, ее увезли на скорой с места происшествия, пишут Mash и РЕН.
В результате аварии на трассе М-2 «Крым» в районе Подольска пострадали четыре человека, их доставили в медучреждение, сообщает управление МВД по Московской области. Имена пострадавших ведомство не называет. «По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем, совершил наезд на две ранее столкнувшиеся автомашины, стоящие на проезжей части автодороги», — говорится в сообщении.
Ладе Дэнс — 56 лет. Она родилась в Калининграде, в конце 80-х выступала в группе «Женсовет», позднее начала сольную карьеру. Среди ее известных песен: «Девочка-ночь», «Аромат любви», «Один раз в год сады цветут» (кавер на оригинальную композицию Анны Герман). Всего в дискографии певицы семь альбомов, следует из информации на ее сайте.
Лада Дэнс сыграла одну из главных ролей в телесериале «Бальзаковский возраст, или все мужики сво…», принимала участия в картинах «Мой личный враг (2005), “Путь” (2009) и “Смешанные чувства” (2014).