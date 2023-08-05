5 августа, источник: © РИА Новости
После обстрела ВСУ в Донецке загорелось здание
ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. Пожар начался в одном из зданий в центре Донецка после обстрела украинскими войсками, передает корреспондент РИА Новости.
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Горит одно из зданий на улице Щорса, к месту пожара проследовали пожарные машины.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска в 22.05 выпустили по центральному Ворошиловскому, Киевскому и Куйбышевскому району четыре кассетных снаряда калибром 155 мм.