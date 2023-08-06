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04:09 (мск), источник: © РИА Новости

В Киевской области второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Киевской области, а также на востоке, юге и в центре Украины — в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Черкасской, Одесской, Николаевской, Сумской областях, а также подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Тревога в Киевской области была объявлена в 3.17 (совпадает с мск).

Ранее в 1.07 воздушная тревога была уже объявлена в Киеве и Киевской области, а также еще в шести областях Украины, но позже была отменена.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

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