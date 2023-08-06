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В Киевской области второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Киевской области, а также на востоке, юге и в центре Украины — в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Черкасской, Одесской, Николаевской, Сумской областях, а также подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.