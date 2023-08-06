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10:53 (мск), источник: © РИА Новости

Нитку нефтепровода «Дружба» в направлении ФРГ отключили из-за утечки

ВАРШАВА, 6 авг — РИА Новости. Одна из ниток нефтепровода «Дружба» в направлении Германии отключена из-за утечки на территории Польши, сообщает польский оператор «Дружбы» PERN.

Источник: Reuters

«В субботу вечером системы автоматики PERN обнаружили разгерметизацию трубопровода “Дружба” в районе Ходеч на одной из двух ниток западного участка, по которому нефть поступает в Германию. Сразу же была прекращена прокачка на поврежденной нити. Вторая нитка нефтепровода работает без изменений. Угрозы здоровью и жизни местных жителей нет», — говорится в сообщении.

«Остальные элементы инфраструктуры PERN, в том числе Поморский участок, по которому прокачивается нефть, поступающая танкерами в Польшу, а затем и в Германию, работают в стандартном режиме. Польские нефтеперерабатывающие заводы получают нефть в соответствии с графиком. Ситуация не влияет на доступ к топливу для польских автомобилистов», — говорится в сообщении.

На данный момент компания расследует причины ЧП.

Отмечается, что на месте происшествия находятся Государственная пожарная служба и аварийная служба PERN, рекультивация участка земли, на который разлилась нефть, начнется сразу после завершения ремонтных работ.

Нефтепровод «Дружба» берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).

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