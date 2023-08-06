ВСУ нанесли удар по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой

«Сегодня вооруженные формирования преступного киевского режима обстреляли мост через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой. Всего киевские террористы выпустили 12 ракет, девять сбила наша ПВО», — уточнил он.
Ранения получил мирный житель, который проезжал по мосту в момент удара.
Кроме того, при обстреле перебит проходивший рядом с мостом газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ, из-за чего более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения.
«Важного военного значения мост не имеет. Перешедший к государственному терроризму (киевский режим. — Прим. ред.), как всегда, подло и низко бьет по гражданской инфраструктуре для того, чтобы нарушить мирную жизнь людей. Информация о повреждениях моста и газопровода уточняется. По предварительным данным — они невелики и будут устранены быстро», — подчеркнул Сальдо.
Кроме того, ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту и поселку Чонгар «натовскими ракетами Storm Shadow».
«Мост получил повреждения от ракеты, но главная подлость режима — попадание в поселковую школу», — рассказал врио губернатора Херсонской области.
Он добавил, что транспортное сообщение с Крымом продолжает работать через Чаплинку и Армянск.
В свою очередь, глава полуострова Сергей Аксенов написал в Telegram, что российская ПВО сбила часть ракет.
«Одно попадание. <…> Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются», — написал он.
По его словам, при инциденте на Чонгарском мосту никто не пострадал.
Это уже не первая попытка ВСУ разрушить мосты между Крымом и Херсонской областью. Утром 22 июня украинские военные нанесли ракетный удар по переправам на административной границе между регионами, серьезно повредив Чонгарский мост. На месте обнаружили фрагменты крылатой ракеты Storm Shadow франко-британского производства.