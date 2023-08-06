Российский военный рассказал, как расчеты «Торнадо-Г» поддерживают пехоту

В субботу в Минобороны РФ заявили, что на купянском направлении российскими войсками при освобождении населенного пункта Новоселовское было взято 11 опорников Украины, потери противника превысили 100 человек.
«Работаем за Новоселовское. Идет продвижение, идет активная фаза наступления, продвигаемся вперед, помогаем нашей пехоте, чтоб они дальше продвигались там, окапывались. Ну в целом обстановка напряженная, идут наступательные действия, приходится много работать, чтобы пехотные подразделения могли продвигаться спокойно вперед», — рассказал «Обь».
По его словам, на данном направлении противник активно ведет контрбатарейную борьбу, однако никаких контрнаступательных действий не ведет.
«На этом участке мы наступаем, идем к победе», — сказал командир батареи.
В Минобороны РФ в субботу сообщили, что за сутки на купянском направлении уничтожено до 140 украинских военнослужащих противника, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубицы Д-20 и "Мста-Б.
В районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка и Берестовое Харьковской области, уточнили в Минобороны, успешно отражены три контратаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад украинских войск. Ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.