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22:42 (мск), источник: © РИА Новости

БПЛА коалиции США дважды опасно сближались с Су-35 ВКС России в Сирии

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Беспилотники MQ-9 так называемой «коалиции» США дважды 5 августа опасно сближались с самолетами Су-35 ВКС России в небе над Сирией, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

Источник: © РИА Новости

«Пятого августа в 11.46 в районе населенного пункта Ракка вновь было зафиксировано опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 “коалиции” с самолетом Су-35 ВКС России, сближение составило менее 500 метров по высоте», — сказал Кулить.

Кроме того, в 16.44 в районе населенного пункта Эд-Дана провинции Идлиб также было зафиксировано опасное сближение трех беспилотников MQ-9 «коалиции» с самолетом Су-35 ВКС России, сближение составило менее 100 метров по высоте.

«Обращаем внимание, что полеты беспилотных летательных аппаратов “коалиции” в данных районах вновь не были деконфликтованы. Российские летчики продемонстрировали высокий профессионализм, своевременно предприняв необходимые меры для предотвращения столкновения с беспилотными летательными аппаратами “коалиции”, — отметил Кулить.

Он подчеркнул, что «коалиция» во главе с США за сутки 14 раз нарушила протоколы деконфликтации, а в районе зоны Эт-Танф за сутки зафиксировано 16 нарушений тремя парами истребителей F-16, четырьмя парами истребителей F-35 и двумя многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C «коалиции».

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