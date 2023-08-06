БПЛА коалиции США дважды опасно сближались с Су-35 ВКС России в Сирии

«Пятого августа в 11.46 в районе населенного пункта Ракка вновь было зафиксировано опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 “коалиции” с самолетом Су-35 ВКС России, сближение составило менее 500 метров по высоте», — сказал Кулить.
Кроме того, в 16.44 в районе населенного пункта Эд-Дана провинции Идлиб также было зафиксировано опасное сближение трех беспилотников MQ-9 «коалиции» с самолетом Су-35 ВКС России, сближение составило менее 100 метров по высоте.
«Обращаем внимание, что полеты беспилотных летательных аппаратов “коалиции” в данных районах вновь не были деконфликтованы. Российские летчики продемонстрировали высокий профессионализм, своевременно предприняв необходимые меры для предотвращения столкновения с беспилотными летательными аппаратами “коалиции”, — отметил Кулить.
Он подчеркнул, что «коалиция» во главе с США за сутки 14 раз нарушила протоколы деконфликтации, а в районе зоны Эт-Танф за сутки зафиксировано 16 нарушений тремя парами истребителей F-16, четырьмя парами истребителей F-35 и двумя многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C «коалиции».