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05:17 (мск), источник: © РИА Новости

Подразделения группировки «Запад» разгромили роту ВСУ в районе Ольшан

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Запад» захватили семь опорных пунктов ВСУ в районе Ольшан и разгромили роту пехоты противника, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В ходе наступательных действий на Купянском направлении штурмовые группы 6-й общевойсковой армии при поддержке огня танков, артиллерии и ударов армейской авиации продвинулись в глубину обороны противника в районе населенного пункта Ольшаны и овладели семью опорными пунктами, девятью наблюдательными постами и разгромили до роты пехоты из состава 14-й отдельной механизированной бригады вооружённых сил Украины», — рассказал офицер.

Противник провел четыре контратаки, их удалось отбить.

«Потери противника составили до взвода живой силы, один БТР британского производства “Спартан”. Два боевика захвачены в плен», — уточнил Зыбинский.

В полосе обороны 1-й танковая армии подразделения 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ предприняли три попытки контратаковать позиции российских войск в районе населенного пункта Новосёловское, все атаки были отражены. Потери противника составили до взвода пехоты.

В ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки уничтожила два артиллерийских орудия, буксируемую гаубицу «Мста-Б» в районе Купянска и гаубица Д-20 в районе Петропавловки.

«Расчет баранжирующего боеприпаса “Ланцет” уничтожил самоходную артиллерийскую установку “Акация” в районе населенного пункта Дорошёвка», — заключил Зыбинский.

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