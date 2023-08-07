Подразделения группировки «Запад» разгромили роту ВСУ в районе Ольшан

«В ходе наступательных действий на Купянском направлении штурмовые группы 6-й общевойсковой армии при поддержке огня танков, артиллерии и ударов армейской авиации продвинулись в глубину обороны противника в районе населенного пункта Ольшаны и овладели семью опорными пунктами, девятью наблюдательными постами и разгромили до роты пехоты из состава 14-й отдельной механизированной бригады вооружённых сил Украины», — рассказал офицер.
Противник провел четыре контратаки, их удалось отбить.
«Потери противника составили до взвода живой силы, один БТР британского производства “Спартан”. Два боевика захвачены в плен», — уточнил Зыбинский.
В полосе обороны 1-й танковая армии подразделения 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ предприняли три попытки контратаковать позиции российских войск в районе населенного пункта Новосёловское, все атаки были отражены. Потери противника составили до взвода пехоты.
В ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки уничтожила два артиллерийских орудия, буксируемую гаубицу «Мста-Б» в районе Купянска и гаубица Д-20 в районе Петропавловки.
«Расчет баранжирующего боеприпаса “Ланцет” уничтожил самоходную артиллерийскую установку “Акация” в районе населенного пункта Дорошёвка», — заключил Зыбинский.