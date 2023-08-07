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13:46 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российские войска улучшают позиции на Авдеевском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Авдеевское направление: здесь был ряд улучшений позиций нашими подразделениями. Достаточно тяжело продвигаться, но продвигаются наши подразделения», — сказал он.

По словам врио главы региона, ВСУ несут «достаточно серьезные потери» в личном составе и военной технике.

Как сообщал на прошлой неделе советник Пушилина Ян Гагин, российские военные используют на Авдеевском направлении тактику, применяемую ранее при освобождении Артемовска и Соледара: вооруженные силы атакуют ВСУ с трех сторон — «в лоб и по флангам».

При этом он отметил, что украинская армия превратила Авдеевку в «серьезный укрепрайон» с километрами фортификационных сооружений. Но силы ВСУ на этом направлении истощены и интенсивность атак противника за месяц значительно снизилась, рассказал Гагин.

Авдеевка — один из основных укрепрайонов ВСУ на Донецком направлении. Оттуда украинские войска с 2014 года постоянно обстреливают мирные кварталы столицы ДНР.

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