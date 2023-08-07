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10:19 (мск), источник: РБК

Пушилин заявил о попытках атак ВСУ на южнодонецком направлении

ВСУ перебрасывают резервы на южнодонецкое направление и пытаются атаковать, заявил в эфире «Россия-24» врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

По его словам, целями атак стали населенные пункты Старомайорское и Урожайное. «Горячими точками по-прежнему можно считать южнодонецкое направление. Там в центре внимания населенные пункты Старомайорское и Урожайное. Противник пытается атаковать населенные пункты, перебрасывает резервы», — сказал глава республики (цитата по ТАСС).

Населенные пункты ДНР ежедневно подвергаются обстрелам. Накануне врио главы республики писал в своем телеграм-канале, что за сутки в регионе зафиксировано 40 обстрелов. Ранения разной степени тяжести получили пять человек, повреждены восемь жилых домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры в столице и Горловке.

На днях Пушилин сообщал, что в результате обстрела со стороны ВСУ погибли две женщины — в Куйбышевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Ранения получили еще девять человек, повреждены десять жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры.

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