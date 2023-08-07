Группировка войск «Днепр» навела удар на район базирования боевиков

На кадрах можно заметить мощный взрыв рядом с мостом. Объективный контроль сообщает об уничтожении до 25 бойцов ВСУ и 500 кг боеприпасов и снаряжения. Ранее в этот день сообщалось, что российские силы уничтожили пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара в Донецкой Народной Республике (ДНР). Также в районе села Новомихайловка был уничтожен пикап с украинскими боевиками. Помимо этого российские силы уничтожили пункт управления беспилотной авиации ВСУ восточнее Макаровки.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.