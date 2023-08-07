Дроны коалиции США дважды опасно сближались с Су-35 ВКС России в Сирии

«Шестого августа в 10.00 в районе города Ракка зафиксировано опасное сближение двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 и LEAP “коалиции” с самолетом Су-35 ВКС России, сближение составило менее 150 метров по дальности», — сказал Кулить.
Он добавил, в 10.49 над Средиземным морем было зафиксировано опасное сближение MQ-9 «коалиции» с российским Су-35, оно составило менее 150 метров по высоте.
«Обращаем внимание, что полеты беспилотных летательных аппаратов “коалиции” в данных районах вновь не были деконфликтованы. Российские летчики продемонстрировали высокий профессионализм, своевременно предприняв необходимые меры для предотвращения столкновения с беспилотными летательными аппаратами “коалиции”», — отметил Кулить.
«За сутки со стороны “коалиции” зафиксировано 11 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений одной парой истребителей F-16, двумя парами истребителей F-35, одной парой истребителей “Тайфун”, одной парой истребителей “Рафаль”, одним многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C и одним самолетом-разведчиком MC-12W “коалиции”», — добавил он.