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23:17 (мск), источник: Коммерсантъ

CNN: обвиняемый в работе на Дерипаску экс-сотрудник ФБР решил признать вину

Бывший высокопоставленный агент ФБР Чарльз Макгонигал ведет переговоры о признании себя виновным по обвинениям, связанным с работой, которую он, по версии следствия, выполнял для попавшего под санкции российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщает CNN. Задержанный в январе 2023 года Макгонигал свою вину ранее не признал.

Источник: Reuters

Экс-сотрудник ФБР был обвинен в нарушении санкций США, сговоре и отмывании денег за сотрудничество в 2021 году с Дерипаской, который попал под санкции за якобы вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году.

Работать на российского бизнесмена глава контрразведки нью-йоркского отделения ФБР начал после ухода из ведомства в 2018 году, считает следствие.

Нью-йоркская судья Дженнифер Рирдон сегодня объявила, что проинформирована о том, что Чарльз Макгонигал «может пожелать изменить свое заявление». Судья назначила рассмотрение заявления на следующую неделю, никаких подробностей в постановлении суда не приводилось, сообщает CNN.

В январе вместе с Макгонигалом был задержан мужчина по имени Сергей Шестаков. Минюст США называл его судебным переводчиком. Ему были предъявлены те же обвинения, что и экс-сотруднику ФБР. В 2021 году задержанные вступили в сговор с целью содействия снятию санкций с Олега Дерипаски, заявлял Минюст. Он попал под санкции в 2018 году.

Мария Федотова

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