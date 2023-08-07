CNN: обвиняемый в работе на Дерипаску экс-сотрудник ФБР решил признать вину

Экс-сотрудник ФБР был обвинен в нарушении санкций США, сговоре и отмывании денег за сотрудничество в 2021 году с Дерипаской, который попал под санкции за якобы вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году.
Работать на российского бизнесмена глава контрразведки нью-йоркского отделения ФБР начал после ухода из ведомства в 2018 году, считает следствие.
Нью-йоркская судья Дженнифер Рирдон сегодня объявила, что проинформирована о том, что Чарльз Макгонигал «может пожелать изменить свое заявление». Судья назначила рассмотрение заявления на следующую неделю, никаких подробностей в постановлении суда не приводилось, сообщает CNN.
В январе вместе с Макгонигалом был задержан мужчина по имени Сергей Шестаков. Минюст США называл его судебным переводчиком. Ему были предъявлены те же обвинения, что и экс-сотруднику ФБР. В 2021 году задержанные вступили в сговор с целью содействия снятию санкций с Олега Дерипаски, заявлял Минюст. Он попал под санкции в 2018 году.