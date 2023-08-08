Украинские войска выпустили 24 снаряда по Донецку и Ясиноватой

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению:
01.35 — населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров…
01.40 — населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров…
01.40 — населенный пункт Орловка — Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
Кроме того, ВСУ в промежутке с 1.45 до 02.00 выпустили 14 снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR,