Марочко сообщил о захвате нескольких опорных пунктов ВСУ

С его слов, «в ходе активной обороны российским войскам удалось улучшить свое тактическое положение и захватить ряд опорных пунктов ВСУ».
Марочко отметил, что, невзирая на потери и ухудшение оперативной обстановки для войск Киева, украинское командование продолжает упорно бросать новые силы на штурм российских позиций.
Он добавил, что в течение последних двух суток противник осуществил более 20 атак на позиции российских войск в районах населенных пунктов Ольшаны, Лиман Первый, Синьковка, Новоселовское, Стельмаховка, Торское, Серебрянка, и Белогоровка.
«Все попытки оказались провальными», — констатировал он.
Минобороны РФ в понедельник сообщило, что в течение суток ВСУ продолжали безуспешные попытки наступательных действий на запорожском, донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях. В районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка ЛНР успешно отражены 12 контратак подразделений 14-й, 32-й и 67-й механизированных бригад войск Украины, добавили в ведомстве.