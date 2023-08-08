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14:44 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные заняли выгодные позиции у Ольшаны в Харьковской области

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российские военные заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшана в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
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«На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск в ходе наступательных действий на широком фронте заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшаны Харьковской области», — сказали в ведомстве.

В Минобороны также добавили, что российские бойцы при активной обороне успешно отразили девять атак и контратак подразделений четырех бригад ВСУ в районах Новоселовского ЛНР и Синьковки Харьковской области.

Кроме того, артиллерия, штурмовая и армейская авиация поразили скопления живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Двуречная, Петропавловка, Крахмальное и Купянск Харьковской области.

Потери противника на Купянском направлении составили:

  • до 110 военнослужащих;
  • три автомобиля;
  • две гаубицы Д-20.

Донецкое направление

Подразделения Южной группировки успешно отразили 18 атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Артемовск, Клещеевка и Зайцево в ДНР.

Российские бойцы также поразили скопления живой силы и военной техники около Курдюмовки и Северска в ДНР.

ВСУ потеряли:

  • до 210 военнослужащих;
  • один танк;
  • четыре боевые машины пехоты;
  • шесть пикапов;
  • три гаубицы Д-30.

Южнодонецкое направление

Подразделения группировки «Восток» активными действиями отразили три атаки противника около Никольского и Урожайного в ДНР.

Кроме того, авиация нанесла удары по скоплению личного состава и техники трех бригад ВСУ.

Потери противника составили:

  • до 125 военнослужащих;
  • восемь боевых бронированных машин;
  • две гаубицы Д-30.

Краснолиманское направление

Бойцы группировки «Центр» также отбили три атаки ВСУ в ЛНР и ДНР.

Помимо этого, российские военные нанесли комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники четырех бригад украинской армии.

Всего противник потерял:

  • до 80 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • два пикапа;
  • два автомобиля;
  • боевую машину РСЗО «Град»;
  • гаубицу Д-20.

Запорожское направление

Российские военные поразили подразделения четырех бригад ВСУ около населенных пунктов Загорное, Орехов, Малая Токмачка и Новоселовка в Запорожской области.

Потери украинской армии составили:

  • до 110 военнослужащих;
  • один танк;
  • пять боевых бронированных машин;
  • три автомобиля;
  • самоходная пушка большой мощности «Пион»;
  • орудие «Мста-Б»;
  • артиллерийская система М777 производства США;
  • гаубица FH-70 производства Великобритании;
  • самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

Херсонское направление

Вооруженные силы продолжили выполнять боевые задачи на Херсонском направлении, нанося огневое поражение противнику.

ВСУ потеряли:

  • до 50 военнослужащих;
  • два автомобиля;
  • три гаубицы Д-20.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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