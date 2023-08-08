Российские военные заняли выгодные позиции у Ольшаны в Харьковской области

«На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск в ходе наступательных действий на широком фронте заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшаны Харьковской области», — сказали в ведомстве.
В Минобороны также добавили, что российские бойцы при активной обороне успешно отразили девять атак и контратак подразделений четырех бригад ВСУ в районах Новоселовского ЛНР и Синьковки Харьковской области.
Кроме того, артиллерия, штурмовая и армейская авиация поразили скопления живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Двуречная, Петропавловка, Крахмальное и Купянск Харьковской области.
Потери противника на Купянском направлении составили:
Подразделения Южной группировки успешно отразили 18 атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Артемовск, Клещеевка и Зайцево в ДНР.
Российские бойцы также поразили скопления живой силы и военной техники около Курдюмовки и Северска в ДНР.
Подразделения группировки «Восток» активными действиями отразили три атаки противника около Никольского и Урожайного в ДНР.
Кроме того, авиация нанесла удары по скоплению личного состава и техники трех бригад ВСУ.
Потери противника составили:
Бойцы группировки «Центр» также отбили три атаки ВСУ в ЛНР и ДНР.
Помимо этого, российские военные нанесли комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники четырех бригад украинской армии.
Российские военные поразили подразделения четырех бригад ВСУ около населенных пунктов Загорное, Орехов, Малая Токмачка и Новоселовка в Запорожской области.
Потери украинской армии составили:
Вооруженные силы продолжили выполнять боевые задачи на Херсонском направлении, нанося огневое поражение противнику.