14:56 (мск), источник: Коммерсантъ
Суд арестовал на два месяца участника нападения на инвалидов СВО
Суд Нерчинского-Заводского района Забайкалья сегодня удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу 27-летнего мужчины, участвовавшего в групповом избиении двух инвалидов СВО. Как сообщает пресс-служба регионального СКР, он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280.3 УК РФ (дискредитация Вооруженных сил РФ), ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ст. 167 УК РФ умышленное уничтожение или повреждение имущества).