The Telegraph назвала беспилотник «Ланцет» одной из главных угроз для ВСУ

Один из боевиков ВСУ пожаловался корреспондентам издания, что «Ланцетов» очень много, «и они доставляют кучу хлопот», поскольку у Украины «нет такого оружия».
В материале отмечается, что этот дрон легко уничтожает бронетехнику, несмотря на свои малые размеры, а украинские артиллеристы особенно не любят российский беспилотник за высокую маневренность. «Ланцеты» исключают возможность «легкой защиты».
Ранее в августе президент России Владимир Путин на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым поручил увеличить производство беспилотников «Куб» и «Ланцет». Чемезов заверил, что специалисты работают над этим.