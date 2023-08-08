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15:01 (мск), источник: © РИА Новости

MWM: российские боевые вертолеты Ка-52 и Ми-28 успешно уничтожают технику ВСУ

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российские боевые вертолеты Ка-52 и Ми-28 показали высокую эффективность в ходе спецоперации на Украине, пишет журнал Military Watch.

Спецоперация на Украине
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«Вертолеты Ми-28 и Ка-52 успешно уничтожают технику ВСУ, включая западные БМП М2 Bradley и танки Leopard», — говорится в статье.

Автор отметил, что этим вертолетам нет равных в мире. Оба были созданы после окончания холодной войны и производились в значительных масштабах в течение 2010-х годов вместе с Ми-35 — сильно усовершенствованной версией советского Ми-24.

Боевой вертолет «Аллигатор» Ка-52 способен поражать бронетехнику, живую силу, а также воздушные цели в любое время суток и при любых погодных условиях.

Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что был увеличен объём производства по всем видам военной продукции, которая массово задействована сегодня в СВО. Он уточнил, что речь идет о ствольной и реактивной артиллерии, бронетехнике, транспортных вертолетах и боевой авиации, тяжелых огнемётных системах, стрелковом оружии, всех видах боеприпасов, БПМ-3, БТР-МДМ, танках Т-90М «Прорыв», ракетных комплексах «Искандер», гиперзвуковых ракетных комплексах «Кинжал», вертолетах Ка-52, Ми-28, самолётах Су-57 и Су-35, беспилотниках «Ланцет».

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