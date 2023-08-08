MWM: российские боевые вертолеты Ка-52 и Ми-28 успешно уничтожают технику ВСУ

«Вертолеты Ми-28 и Ка-52 успешно уничтожают технику ВСУ, включая западные БМП М2 Bradley и танки Leopard», — говорится в статье.
Автор отметил, что этим вертолетам нет равных в мире. Оба были созданы после окончания холодной войны и производились в значительных масштабах в течение 2010-х годов вместе с Ми-35 — сильно усовершенствованной версией советского Ми-24.
Боевой вертолет «Аллигатор» Ка-52 способен поражать бронетехнику, живую силу, а также воздушные цели в любое время суток и при любых погодных условиях.
Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что был увеличен объём производства по всем видам военной продукции, которая массово задействована сегодня в СВО. Он уточнил, что речь идет о ствольной и реактивной артиллерии, бронетехнике, транспортных вертолетах и боевой авиации, тяжелых огнемётных системах, стрелковом оружии, всех видах боеприпасов, БПМ-3, БТР-МДМ, танках Т-90М «Прорыв», ракетных комплексах «Искандер», гиперзвуковых ракетных комплексах «Кинжал», вертолетах Ка-52, Ми-28, самолётах Су-57 и Су-35, беспилотниках «Ланцет».