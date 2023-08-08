Американка несколько месяцев пыталась отравить мужа, добавляя хлорку в его кофе

Как пишут СМИ, Мелоди Джонсон пыталась отравить своего мужа Роби — офицера ВВС США — когда они жили в Германии, где служил супруг. По словам мужчины, в марте он начал замечать, что его кофе стал иметь «плохой» вкус. Несколько недель спустя он купил химические тест-полоски для бассейнов и использовал их для проверки воды из крана и воды в кофейнике.
Результат анализов воды из кофейника показал, что в ней содержится слишком много хлора. Это побудило американца установить скрытую камеру на кухне, чтобы разобраться в ситуации. Изучив кадры, он увидел, как Мелоди тайком наливает в чайник жидкость из бутылки.
Зная о том, что жена хочет его отравить, Роби начал делать вид, что пьет кофе, выливая напиток в раковину. Когда супруги вернулись в США, мужчина обратился в полицию, предоставив необходимые доказательства. Джонсон была арестована, она содержится под стражей и ждет решения суда.