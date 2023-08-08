Кадыров рассказал о предотвращении чеченским батальоном диверсий ВСУ

«Тем самым наши бойцы лишили укронатовских бандитов возможности устраивать диверсионные вылазки с данного направления», — написал руководитель республики.
Действиям военных предшествовала работа воздушной разведки, которая выявила скопление техники и личного состава противника. Ночью на пропускной пункт доставляли боеприпасы и средства передвижения для диверсионных групп. Выявленные разведкой координаты передали минометному расчету, который рано утром приступил к выполнению задачи.
Глава республики поблагодарил батальон «Запад-Ахмат» за эффективную службу на этом участке линии боевого соприкосновения.
В июле Кадыров сообщал, что бойцы подразделения займутся предотвращением вылазок украинских диверсантов в приграничных районах Белгородской области. Впоследствии он заявил о срыве одного из таких прорывов в направлении двух сел.