В Турции ветер унес продавца арбузов вместе с пляжным зонтом Мужчина пытался его закрепить, но вместо этого отлетел на несколько метров
Фоторепортажи
8Первое суперлуние 2023 года
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
22:16 (мск), источник: © РИА Новости

Кадыров рассказал о предотвращении чеченским батальоном диверсий ВСУ

ГРОЗНЫЙ, 8 авг — РИА Новости. Бойцы батальона «Запад-Ахмат» нанесли удар по позициям ВСУ на территории таможенного поста Нехотеевка с украинской стороны, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Тем самым наши бойцы лишили укронатовских бандитов возможности устраивать диверсионные вылазки с данного направления», — написал руководитель республики.

Действиям военных предшествовала работа воздушной разведки, которая выявила скопление техники и личного состава противника. Ночью на пропускной пункт доставляли боеприпасы и средства передвижения для диверсионных групп. Выявленные разведкой координаты передали минометному расчету, который рано утром приступил к выполнению задачи.

Глава республики поблагодарил батальон «Запад-Ахмат» за эффективную службу на этом участке линии боевого соприкосновения.

В июле Кадыров сообщал, что бойцы подразделения займутся предотвращением вылазок украинских диверсантов в приграничных районах Белгородской области. Впоследствии он заявил о срыве одного из таких прорывов в направлении двух сел.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Его уберут'. Зеленского предупредили об угрозе внутри ВСУ
Раскрыты шокирующие подробности смерти режиссера Джимбиновой
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Кадыров Рамзан