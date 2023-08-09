03:24 (мск), источник: © РИА Новости
ПВО сбила два беспилотника, пытавшихся прорваться к Москве
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Силы ПВО сбили в Подмосковье два беспилотника, пытавших пролететь в Москву, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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«Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе», — написал он в своем Telegram-канале.
Информации о пострадавших при падении обломков нет, на месте работают экстренные службы, добавил Собянин.
Это не первая за последнее время попытка ВСУ ударить дронами по столичному региону. Шестого августа в Минобороны сообщили об уничтожении системами ПВО украинского беспилотника в Подольском районе Подмосковья. В ночь на 1 августа киевский режим пытался тремя БПЛА атаковать объекты в Москве и Подмосковье. Два дрона уничтожила ПВО над Одинцовским и Наро-Фоминским районами, один подавили средства радиоэлектронной борьбы, он врезался в башню Москвы-Сити.