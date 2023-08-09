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05:44 (мск), источник: © РИА Новости

Подразделения группировки «Центр» сорвали шесть атак ВСУ

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» сорвали шесть попыток атак ВСУ, уничтожив 60 боевиков, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В ходе ведения активной обороны на занятых рубежах на Сватовском и Краснолиманском направлениях подразделениями группировки войск “Центр” при поддержке огня артиллерии и ударов авиации сорваны и отражены шесть попыток атак штурмовыми группами 21-й и 42-й механизированных бригад и 68-й егерской бригады ВСУ. Потери противника составили около 60 боевиков», — сказал он.

Российские военные уничтожили в ходе отражения атак БМП, бронированную машину и два пикапа врага, а экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» поразил опорный пункт ВСУ.

Бомбардировочная авиация группировки нанесла удары по четырем целям: командно-наблюдательному пункту, двум пунктам временной дислокации и опорному пункту украинских войск в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Серебрянское Лесничество.

Накануне глава администрации Харьковской области заявил, что российские военные освободили еще пять населенных пунктов в регионе. Минобороны ранее в тот же день сообщило, штурмовые отряды заняли более выгодные позиции в районе Ольшаны в Харьковской области.

Российские военные контролируют часть Харьковской области, примыкающую к Белгородской. В начале июня Ганчев сообщил РИА Новости, что в освобожденных 29 населенных пунктах живут около трех тысяч человек.

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