«В ходе ведения активной обороны на занятых рубежах на Сватовском и Краснолиманском направлениях подразделениями группировки войск “Центр” при поддержке огня артиллерии и ударов авиации сорваны и отражены шесть попыток атак штурмовыми группами 21-й и 42-й механизированных бригад и 68-й егерской бригады ВСУ. Потери противника составили около 60 боевиков», — сказал он.
Российские военные уничтожили в ходе отражения атак БМП, бронированную машину и два пикапа врага, а экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» поразил опорный пункт ВСУ.
Бомбардировочная авиация группировки нанесла удары по четырем целям: командно-наблюдательному пункту, двум пунктам временной дислокации и опорному пункту украинских войск в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Серебрянское Лесничество.
Накануне глава администрации Харьковской области заявил, что российские военные освободили еще пять населенных пунктов в регионе. Минобороны ранее в тот же день сообщило, штурмовые отряды заняли более выгодные позиции в районе Ольшаны в Харьковской области.
Российские военные контролируют часть Харьковской области, примыкающую к Белгородской. В начале июня Ганчев сообщил РИА Новости, что в освобожденных 29 населенных пунктах живут около трех тысяч человек.