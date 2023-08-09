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13:10 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

ДОНЕЦК, 9 авг — РИА Новости. Украинские войска в 11.45 выпустили три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров из «натовской» артиллерии по Киевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 11.45 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)», — говорится в сообщении представительства.

Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды.

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