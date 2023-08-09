Взрыв на территории завода в Сергиевом Посаде. Главное

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Mash пишет, что это компания «Пиро-Росс».
- На ЗОМЗ объявили полную эвакуацию из всех зданий и цехов, в том числе арендованных, сообщили власти Сергиево-Посадского района.
- Из-за взрыва пострадали 45 человек, сообщала администрация городского округа. Шестеро из них в реанимации, 22 человека доставлены в отделение травматологии, у остальных — осколочные повреждения средней тяжести. Позднее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о 52 обратившихся за медицинской помощью, передает «РИА Новости».
- Под завалами могут находиться пять человек, заявил Воробьев.
- Открытого горения на месте ЧП не наблюдается, пожарные и спасатели ведут разбор завалов, сообщила администрация района.
- Взрывной волной в зданиях, расположенных близ эпицентра взрыва, выбило стекла. Как сообщил Воробьев, окна повреждены в жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта, в спорткомплексе «Луч».
- На заводе разрушен один цех, еще один частично поврежден. На территории предприятия во многих зданиях повреждено остекление и фасады.
- СК возбудил дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК).
- Версия о том, что причиной взрыва могла стать атака беспилотника, пока не подтверждается, сообщил Воробьев.
- Из-за выхода из строя котельной завода ЗОМЗ прекращена подача горячей воды, сообщила администрация.
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Адреса ЗОМЗ и «Пиро-Росс» совпадают — это проспект Красной Армии, 212 В, свидетельствуют данные РБК Компании.
Компанию «Пиро-Росс» в 1994 году основали оборонные предприятия «КХЗ» «ФНПЦ “НИИПХ”, “Сигнал” и “Союз”; она разрабатывает и производит пусковое электромеханическое оборудование, пиротехнические и швейные изделия, организует и проводит фейерверки, перевозит опасные грузы.
Арбитражный суд Московской области в марте 2023 года признал «Пиро-Росс» банкротом, в ее отношении открыто конкурсное производство, свидетельствуют данные СПАРК. За неуплату налогов были арестованы счета и имущество компании.
При этом владелец «Пиро-Росс» Сергей Чанкаев заявил Baza, что взрыв произошел не на складе пиротехнических изделий, а на соседнем, где хранились металлические трубы.
Загорский оптико-механический завод сообщил, что взрыв произошел на складе частной компании, расположенном на территории, прилегающей к предприятию, передает «Интерфакс». Из-за ЧП повреждены помещения завода и пострадали сотрудники.
Загорский оптико-механический завод (ЗОМЗ), который входит в холдинг «Швабе» «Ростеха», — один из основных российских разработчиков и изготовителей наблюдательных приборов для силовых структур и промышленности. Он также производит медицинскую аппаратуру для диагностики и лечения заболеваний тканей и сосудов глаза, флюорографы и усилители яркости рентгеновского изображения, а также различные фотометрические приборы.
Одно из приоритетных направлений работы ЗОМЗ — оптика для военных: например, бинокль БП 8×20 для комплекта боевой экипировки военнослужащего «Ратник». Он отличается малым весом и высокопрочным эргономичным корпусом из магниевого сплава.
По данным СПАРК, выручка завода за 2021 года составила 1,2 млрд руб., чистая прибыль — 10,033 млн руб. Компания не раскрывала данные за весь 2022 год, только за второй квартал (выручка составила 657,2 млн руб., чистая прибыль — 25,6 млн руб.).
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Из-за взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде в аптеке неподалеку выбило стекла, грохот был очень сильный, рассказала РБК очевидица произошедшего Оксана.
«В аптеке сразу посыпались стекла, выбило все рамы, все это на ребенка. Не знаю, как успела его прикрыть собой… В аптеке тут же сигнализация запищала, выбежали на улицу. В той стороне, где завод, — клубы дыма», — сообщила женщина.
Жительница Сергиева Посада добавила, что в ее доме, находящемся неподалеку от завода, выбило стекла на балконах. В ее квартире из-за взрыва слетели шторы.
Другая очевидица, проживающая в микрорайоне Углич, рассказала, что после взрыва увидела за окном «огромное облако дыма», а в доме ее бабушки выбило сетки на окнах.