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15:41 (мск), источник: Газета.Ру

Минобороны показало видео уничтожения техники ВСУ на Запорожском направлении

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении с помощью FPV-дронов.

Спецоперация на Украине
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Отмечается, что операторы дронов выявляют и уничтожают технику ВСУ на переднем крае.

На видео публикуется уничтожение бронированных автомобилей и автомобилей повышенной проходимости.

1 августа Министерство обороны РФ опубликовало видео, где показывается момент уничтожения опорного пункта украинских военных сил в зоне спецоперации на Запорожском направлении. По информации представителей Минобороны, операторами БПЛА был установлен опорный пункт Вооруженных сил Украины, после чего по нему был нанесен удар FPV дроном.

FPV-дрон представляет собой разновидность беспилотных летательных аппаратов, управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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