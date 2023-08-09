Минобороны показало видео уничтожения техники ВСУ на Запорожском направлении

Отмечается, что операторы дронов выявляют и уничтожают технику ВСУ на переднем крае.
На видео публикуется уничтожение бронированных автомобилей и автомобилей повышенной проходимости.
1 августа Министерство обороны РФ опубликовало видео, где показывается момент уничтожения опорного пункта украинских военных сил в зоне спецоперации на Запорожском направлении. По информации представителей Минобороны, операторами БПЛА был установлен опорный пункт Вооруженных сил Украины, после чего по нему был нанесен удар FPV дроном.
FPV-дрон представляет собой разновидность беспилотных летательных аппаратов, управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности.