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15:14 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ обстреляли натовскими снарядами Донецк, Макеевку и Ясиноватую

ДОНЕЦК, 9 авг — РИА Новости. Украинские войска выпустили 17 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка, Ясиноватой и Макеевке, сообщили в среду в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований украины — ред.) по направлению: 14.30 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 14.35 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.35 — населенный пункт Семёновка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.40 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 14.45 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении представительства.

В 14.10 украинские войска выпустили еще три снаряда калибром 152 миллиметров по Никитовскому району Горловки.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Киевский — в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.

Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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