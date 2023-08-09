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16:00 (мск), источник: © РИА Новости

Российские войска отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российские военнослужащие отразили три атаки украинских войск на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
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Там уточнили, что штурмовые группы 46-й аэромобильной бригады ВСУ пытались атаковать в районах сел Работино и Успеновки (Запорожской области), но российские подразделения сорвали эти попытки.

«Потери противника на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, а также гаубица Д-30», — говорится в сводке.

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