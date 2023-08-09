Три новых вулкана обнаружили на дне Средиземного моря Их обнаружили в районе Сицилийского пролива, отделяющего итальянский остров от побережья Туниса
Фоторепортажи
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
17:27 (мск), источник: © РИА Новости

Недалеко от Запорожской АЭС перехватили украинский ударный беспилотник

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. В Энергодаре перехватили украинский ударный беспилотник, летевший в сторону Запорожской атомной электростанции, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Сегодня в небе над Энергодаром был замечен БПЛА украинских формирований который шел в направлении ЗАЭС. Умелыми действиями наших сотрудников аппарат был перехвачен и посажен. При осмотре выяснилось, что данный БПЛА был ударным», — сказал собеседник агентства.

Предположительно, целью противника была территория ЗАЭС, уточнили в силовых структурах.

Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром.

Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.

С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг потребовался, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.

При этом украинские войска регулярно атакуют Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что таким образом Киев стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Байден неожиданным образом подарил козырь России
Стала известна причина взрыва на заводе в Сергиевом Посаде
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта