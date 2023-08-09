Недалеко от Запорожской АЭС перехватили украинский ударный беспилотник

«Сегодня в небе над Энергодаром был замечен БПЛА украинских формирований который шел в направлении ЗАЭС. Умелыми действиями наших сотрудников аппарат был перехвачен и посажен. При осмотре выяснилось, что данный БПЛА был ударным», — сказал собеседник агентства.
Предположительно, целью противника была территория ЗАЭС, уточнили в силовых структурах.
Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром.
Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.
С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг потребовался, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.
При этом украинские войска регулярно атакуют Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что таким образом Киев стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы.