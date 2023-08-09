В Минобороны сообщили о наступлении на купянском направлении

«На купянском направлении штурмовые отряды “Западной” группировки войск, используя результаты огневого поражения авиации и артиллерии, продолжали ведение наступательных действий на широком фронте в своих зонах ответственности, улучшив тактическое положение», — говорится в сообщении.
На этом направлении за сутки было отражено шесть атак и контратак подразделений ВСУ в районах Новоселовского в ЛНР и урочища Маньковка Харьковской области. На донецком направлении ВС России отразили пять атак противника, а на запорожском — три атаки штурмовых групп 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Успеновка Запорожской области. На краснолиманском направлении было отражено две атаки украинской стороны.
В Минобороны также рассказали, что ВСУ предприняли неудачную попытку провести разведку боем в районе населенного пункта Приютное Запорожской области, а под Урожайным в ДНР были пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).
8 августа Минобороны сообщило, что ВС России продолжили наступление на купянском направлении и заняли более выгодные позиции в районе Ольшаны Харьковской области. Помимо этого, за сутки российские военные отразили на донецком направлении 18 атак противника и по три — на южнодонецком и краснолиманском направлениях. 7 августа Минобороны РФ заявило о продвижении российских войск за три дня на три километра вглубь обороны ВСУ в Харьковской области.
ВСУ ведут активные наступательные действия с 4 июня. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов у украинской армии. По данным Минобороны, с начала контрнаступления Украина потеряла более 43 000 военнослужащих и свыше 4900 единиц различного вооружения.