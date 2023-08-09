20:06 (мск), источник: ТАСС
Возгорание на территории воинской части на Ставрополье ликвидировали
По словам губернатора региона, никто не пострадал.
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ПЯТИГОРСК, 9 августа. /ТАСС/. Пожар в хозяйственной постройке на территории воинской части в Георгиевске Ставропольского края потушен, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
«В Георгиевске сегодня во второй половине дня произошел пожар на территории воинской части. Возгорание было в хозяйственной постройке. Оно уже потушено», — написал Владимиров в Telegram-канале. По его словам, пострадавших нет.
Глава Георгиевского округа Андрей Зайцев сообщил, что в хозяйственной постройке никаких работ не проводилось, электричество было отключено. Возможная причина возгорания — высокая температура воздуха.
Ранее сообщалось, что на территории воинской части на улице Лермонтова в Георгиевске произошло возгорание на вещевом складе площадью 300 кв. м.