ВС России поразили штурмовые группы двух бригад ВСУ на краснолиманском направлении

«На краснолиманском направлении в районах червонопоповского участка и Серебрянского лесничества ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии нанесено поражение штурмовым группам 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 50 боевиков, уничтожены боевая машина пехоты и автомобиль пикап», — сказал Савчук.
По его данным, бомбардировочной авиацией нанесены удары по четырем целям — двум командно-наблюдательным пунктам, полевому складу боеприпасов и комплексу радиоэлектронной борьбы украинских войск в районах населенных пунктов Торское и Серебрянка.
«На сватовском направлении ударами армейской авиации группировки войск “Центр” нанесено поражение штурмовым группам 68-й егерской бригады ВСУ. Уничтожен автомобиль пикап и до десяти боевиков», — информировал Савчук.
По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и гаубица Д-20. Средствами противовоздушной обороны сбиты три беспилотных летательных аппарата ВСУ в районе населенных пунктов Рубежное, Новоалександровка и Варваровка.