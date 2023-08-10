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05:09 (мск), источник: © РИА Новости

ПВО сбила два летевших к Москве ударных беспилотника

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Средства ПВО сбили два беспилотника в Калужской области и в районе Центральной кольцевой автомобильной дороги, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Ночью, около четырех часов утра, ПВО сбило два ударных БПЛА, летящих в сторону города. Один в Калужской области, другой в районе ЦКАД», — написал Собянин.

Это не первая за последнее время попытка ВСУ ударить дронами по столичному региону. Девятого августа ПВО уничтожила два украинских беспилотника в районе Домодедово и Минского шоссе. Шестого числа она сбила один дрон в Подольском районе Подмосковья. В ночь на 1 августа Киев пытался тремя БПЛА атаковать объекты в Москве и области. Два дрона уничтожила ПВО над Одинцовским и Наро-Фоминским районами, один подавили средства радиоэлектронной борьбы, он врезался в башню Москва-Сити.

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