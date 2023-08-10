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18:15 (мск), источник: © РИА Новости

«Ланцет» уничтожил бронеавтомобиль ВСУ в Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 10 авг — РИА Новости. На Ореховском направлении в Запорожской области бойцы армейского спецназа «Осман» уничтожили бронеавтомобиль «Казак» ВСУ с помощью «Ланцета», соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

На кадрах, снятых при помощи БПЛА видна бронемашина ВС Украины, которая прибыла на передовую для эвакуации украинских военнослужащих. После наблюдения и доразведки по ней нанесли удар дроном-камикадзе, о чем свидетельствуют кадры. После поражения в переднюю часть машина потеряла способность передвигаться самостоятельно и осталась стоять на поле боя.

Барражирующие боеприпасы «Ланцет» разработала компания ZALA AERO. Они способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели.

В версии «Изделие-52» такой беспилотник оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии «Изделие-51» дрон оснащен одним большим X-образным крылом.

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