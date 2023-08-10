«Ланцет» уничтожил бронеавтомобиль ВСУ в Запорожской области

На кадрах, снятых при помощи БПЛА видна бронемашина ВС Украины, которая прибыла на передовую для эвакуации украинских военнослужащих. После наблюдения и доразведки по ней нанесли удар дроном-камикадзе, о чем свидетельствуют кадры. После поражения в переднюю часть машина потеряла способность передвигаться самостоятельно и осталась стоять на поле боя.
Барражирующие боеприпасы «Ланцет» разработала компания ZALA AERO. Они способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели.
В версии «Изделие-52» такой беспилотник оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии «Изделие-51» дрон оснащен одним большим X-образным крылом.