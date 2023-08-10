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08:03 (мск), источник: © РИА Новости

Марочко рассказал о продвижении российских войск под Купянском

ЛУГАНСК, 10 авг — РИА Новости. На купянском направлении идет успешное продвижение российских войск, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В районе населенных пунктов Синьковка, Ольшаны и Новоселовское в ходе наступательных действий наших войск на широком фронте значительно улучшено тактическое положение российских штурмующих подразделений, также были заняты более выгодные позиции. Мероприятия, направленные на освобождение Харьковской области, привели к деоккупации ряда населенных пунктов, а также отодвинули украинскую артиллерию от границ ЛНР», — рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.

Он добавил, что с начала текущей недели в ходе боевых действий на купянском направлении ВС РФ заняли до 20 опорных пунктов и порядка 15 наблюдательных постов противника.

В понедельник замминистра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что на купянском направлении в районе Харькова на минувшей неделе шли тяжелые бои. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что освобожден населенный пункт Новоселовское на купянском направлении, при освобождении было взято 11 украинских опорных пунктов, потери противника превысили 100 человек.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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