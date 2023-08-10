После взрыва в Сергиевом Посаде задержали техдиректора фирмы «Пиро-Росс»

«Проведены обыски в фирме “Пиро-Росс”, на складе которой произошло возгорание. Изъяты документы, имеющие значение для следствия, в том числе должностные инструкции работников. Следователи допросили сотрудников организации из числа руководящего состава. <…> В качестве подозреваемого задержан технический директор», — говорится в публикации.
Уголовное дело расследуется по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Как рассказали РИА Новости в подмосковном главке МЧС, по состоянию на 10:00 остается неизвестной судьба 12 человек. В больницах находятся 23 человека, пятеро — в тяжелом состоянии.
В Минздраве РИА Новости сообщили, что всего за медицинской помощью обратился 71 пострадавший.
Взрыв на промышленном предприятии в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания «Пиро-Росс». Одна пострадавшая умерла в больнице.
Ход расследования контролирует центральный аппарат СК.