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10:45 (мск), источник: © РИА Новости

После взрыва в Сергиевом Посаде задержали техдиректора фирмы «Пиро-Росс»

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Следователи задержали технического директора фирмы «Пиро-Росс» по делу о взрыве и пожаре на складе в Сергиевом Посаде, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий в Telegram-канале.

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«Проведены обыски в фирме “Пиро-Росс”, на складе которой произошло возгорание. Изъяты документы, имеющие значение для следствия, в том числе должностные инструкции работников. Следователи допросили сотрудников организации из числа руководящего состава. <…> В качестве подозреваемого задержан технический директор», — говорится в публикации.

Уголовное дело расследуется по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Как рассказали РИА Новости в подмосковном главке МЧС, по состоянию на 10:00 остается неизвестной судьба 12 человек. В больницах находятся 23 человека, пятеро — в тяжелом состоянии.

В Минздраве РИА Новости сообщили, что всего за медицинской помощью обратился 71 пострадавший.

Взрыв на промышленном предприятии в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания «Пиро-Росс». Одна пострадавшая умерла в больнице.

Ход расследования контролирует центральный аппарат СК.

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