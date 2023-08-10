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13:33 (мск), источник: © РИА Новости

Российская ПВО за сутки сбила 38 украинских беспилотников

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили за сутки пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», сбили 38 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и “Ураган”. Кроме того, сбиты 38 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5638 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11216 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5837 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12165 единиц специальной военной автомобильной техники.
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