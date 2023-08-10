Российская ПВО за сутки сбила 38 украинских беспилотников

«Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и “Ураган”. Кроме того, сбиты 38 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5638 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11216 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5837 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12165 единиц специальной военной автомобильной техники.